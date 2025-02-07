Омск-Информ
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·Общество

Решение суда не удалось обжаловать.
Вступило в силу решение суда, согласно которому АО «ТГК № 11» должно устранить нарушения на ТЭЦ-5. Как сообщает прокуратура, судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила без изменения решение Центрального районного суда.
Компания должна устранить нарушения в части промышленной безопасности и эксплуатации объектов в области энергетического надзора до 30 августа 2025 года. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.
Ранее прокуратура зафиксировала факты выпадения пепла в городе. Оказалось, что ТЭЦ-5 в период растопок котлоагрегатов в полном объеме не обеспечила очистку выбросов.
·Общество

Решение суда не удалось обжаловать.
Вступило в силу решение суда, согласно которому АО «ТГК № 11» должно устранить нарушения на ТЭЦ-5. Как сообщает прокуратура, судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила без изменения решение Центрального районного суда.
Компания должна устранить нарушения в части промышленной безопасности и эксплуатации объектов в области энергетического надзора до 30 августа 2025 года. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.
Ранее прокуратура зафиксировала факты выпадения пепла в городе. Оказалось, что ТЭЦ-5 в период растопок котлоагрегатов в полном объеме не обеспечила очистку выбросов.