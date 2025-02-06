Сотрудники полиции нашли сельчанина в Тарском районе.

Еще 28 января омские полицейские объявили поиски 40-летнего жителя поселка Речной в Омском районе. Сергей И. пропал еще 15 января, и с тех пор о нем никто не знал.

И вот сегодня правоохранители объявили о завершении поисков. Сельчанина нашли в Тарском районе.

Предварительно установлено, что в отношении него противоправных действий не совершалось.