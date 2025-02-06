Компания получила лицензии на три продукта, которые полностью заменяют иностранное ПО.

МегаФон приступил к работам по миграции своей аналитической платформы на отечественное программное обеспечение. Базовым партнером сотового оператора в этом процессе стал разработчик на рынке систем управления и обработки данных – Группа Arenadata. Внедрение новой платформы позволит МегаФону решать весь комплекс бизнес-задач по развитию корпоративного хранилища данных (КХД) с использованием исключительно российских решений.

– МегаФон реализует масштабный проект по миграции своих хранилищ данных на продукты Arenadata, – отметил коммерческий директор Группы Arenadata Андрей Жуков. – Его реализация позволит оператору достигнуть технологического суверенитета и закрыть весь спектр базовых потребностей для работы с данными, используя самые современные и востребованные на российском рынке решения.

В соответствии с соглашением, заключенным между МегаФоном и Группой Arenadata, мобильный оператор приобрел лицензии на три продукта компании-партнера: систему управления базами данных (СУБД) Arenadata DB на базе Greenplum/Greengage, СУБД для быстрой аналитики Arenadata QuickMarts на базе ClickHouse и экосистему сервисов для хранения, обработки и анализа больших объемов данных любого типа ADH на базе Spark, Trino, Impala c возможностью хранения в HDFS и S3-совместимом Ozone.

Все три решения полностью заменяют продукты иностранного ПО, которое сейчас использует оператор. Также они закрывают текущие потребности МегаФона в хранении и обработке корпоративных данных.

– Соглашению с Группой Arenadata предшествовал этап тестирования всех продуктов компании в МегаФоне, который занял более полугода, – сказал директор по управлению корпоративными данными МегаФона Сергей Федорченко. – Сейчас процесс миграции перешел в активную фазу, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 года, при этом все работы по миграции программного обеспечения будут проходить поэтапно.

Базовым компонентом КХД станет Arenadata DB. Она предназначена для развития и эксплуатации задач клиентской аналитики, подготовки финансовой, управленческой и регуляторной отчетности, а также подготовки данных и анализа результатов маркетинговых кампаний.

Arenadata DB обеспечивает сбор, трансформацию и интерпретацию данных, поступающих из более сотни систем-источников. В их числе находятся биллинговые системы МегаФона.

Arenadata QuickMarts позволяет проводить анализ большого объема данных значительно быстрее традиционных систем без дополнительной нагрузки на хранилище данных. Наконец, третий продукт – ADH – предназначен для решения прикладных задач, таких как аналитика больших данных и алгоритмы машинного обучения.

Миграция на российское программное обеспечение для аналитики и хранения данных в последние два года стала актуальной задачей для многих российских компаний. Оборудование и ПО, которое использовали ранее, приобретали у иностранных поставщиков. Сейчас они уже ушли с российского рынка.

Закупаемое программное обеспечение от Arenadata соответствует требованиям информационной безопасности. Это подтверждается сертификацией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама