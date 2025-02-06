Активнее всего будут оказывать поддержку среднему, малому и микробизнесу.

В 2025 году Омский региональной филиал уже направил 14 заявок на сумму 555 млн рублей на получение льготного кредитования в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Особенное внимание банк уделит поддержке среднего, малого и микробизнеса. Об этом заявил директор Омского регионального филиала РСХБ Лев Янеев.

- Кредитование агропромышленного комплекса региона – приоритетная задача для нашего банка, - отметил директор Омского регионального филиала РСХБ Лев Янеев. - Мы работаем в различных экономических условиях, но неизменно всегда одно - мы обеспечиваем необходимую финансовую поддержку фермерам Прииртышья. Сейчас, когда высокая ключевая ставка может негативно влиять на объёмы кредитования аграриев другими банками, РСХБ как никогда остро понимает высокую ответственность за своевременное финансирование такого важного сельскохозяйственного цикла как посевная. У нас есть все необходимые ресурсы как для удовлетворения текущего спроса на займы так и для наращивания объёмов льготного кредитования.

По итогам 2024 года филиал предоставил агросектору 10,8 млрд рублей, в том числе 9,6 млрд - по льготной ставке. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли на 13% и 8% соответственно. На проведение сезонных полевых работ аграрии Омской области получили 7 млрд рублей. Весь объём выдач предоставлен земледельцам на льготных условиях. Отметим, что более 50% льготных кредитов в минувшем году было выдано предприятиям растениеводства.

При непосредственной поддержке Омского филиала в 2024 году начата реализация крупного инвестиционного проекта регионального значения – строительство животноводческого корпуса АО «Азовское». Коровник беспривязного содержания рассчитан на 334 головы и планируется к вводу в эксплуатацию в начале текущего года. Объём финансирования РСХБ превысил 80% от общей стоимости проекта и составил 119 млн рублей.

В целом за 2024 год РСХБ предоставил агросектору России более 2,05 трлн рублей, увеличив выдачи на 21,5% к аналогичному периоду 2023 года. Каждый третий рубль аграрии получили на льготных условиях – 717,4 млрд рублей, прирост за год – на 27,4%. На сезонные работы РСХБ выделил 849,8 млрд рублей (+3,3%), в том числе свыше половины – 432,3 млрд рублей – по льготной ставке (+36,1%).

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