К такому решению пришла администрация Омского района.

Значительное повышение уровня подземных вод в нескольких поселениях Омского района, в Ульяновке, Морозовке, а также в СНТ в Осташково, связывают сразу с несколькими причинами, одна из них - неправильное устройство золоотвала ТЭЦ-5.

Пока виновных ищут в судебных инстанциях, глава Омского муниципального района Геннадий Долматов рассказал, как эта проблема будет решаться в Морозовке. Там планируется построить отводной канал.

- Сегодня достигнуты соответствующие соглашения и договоренности там будет строиться отводной канал грунтовых вод, - говорит он. - Мы рассчитываем на то, что грунтовые воды будут уходить естественным образом в Омку, и тем самым снизится уровень грунтовых вод в целом. Подготовительные работы ведутся, уже проведено несколько совещаний под председательством первого заместителя председателя правительства Омской области Дмитрия Ушакова. Практически в еженедельном режиме мы этой проблемой занимаемся.

Глава Омского муниципального района заверил, что все работы по строительству и эксплуатации отводного канала будут проделаны в 2025 году.