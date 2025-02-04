Росимущество согласилось передать в собственность региона историческое здание на улице Ленина.

У Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля появится еще один корпус. Он откроется в историческом здании на улице Ленина, 10. Объект культурного наследия собираются передать в собственность региона, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– У этого адреса богатая история, сейчас здесь находятся творческие мастерские, где работают омские художники музея имени М. А. Врубеля. В настоящее время внутренние помещения требуют существенных финансовых вложений, связанных с разработкой проектной документации, а также проведением ремонтно-реставрационных работ. Музей имени М. А. Врубеля готов обеспечить сохранность помещений, – сказал глава региона.

Вопрос передачи здания в собственность Омской области обсуждался в Москве на встрече Виталия Хоценко с главой Росимущества Вадимом Яковенко. Он поддержал инициативу региона.

На сегодняшний день у музея имени Врубеля три корпуса: Врубелевский на Ленина, 3, Генерал-губернаторский дворец на Ленина, 23, и центр «Эрмитаж-Сибирь» на улице Музейной, 4.