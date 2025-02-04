Наталья Чумакова проведет встречи с фанатами группы «Гражданская оборона».

В четверг, 6 февраля, в Омске стартует череда мероприятий фестиваля, посвященного панк-рок-музыканту Егору Летову. Организаторы фестиваля хотят обсудить сохранение наследия Летова в Омске, а также покажут сразу несколько фильмов.

Культурная программа начнется 6 февраля в кинотеатре «Слава». В 18:30 состоится встреча с бас-гитаристкой группы «Гражданская оборона», режиссером, вдовой Егора Летова Натальей Чумаковой и последним директором группы Сергеем Попковым. После будет показан фильм «Сияние обрушится вниз».

В пятницу Чумакова вновь встретится с поклонниками группы и Егора Летова. Там же, в кинотеатре «Слава», в 18:30 она готова будет поговорить о музыканте. В 19:00 зрителям покажут ее фильм «Здорово и вечно» – документальную хронику о ранних годах жизни группы.

8 февраля в 17:00 в фотолаборатории «Волна» организуют просмотр «Проект фильма», после него и обсудят тему сохранения наследия Летова в Омске. Все подробности можно узнавать в сообществе «Летовщина».