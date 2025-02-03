Руководившая предприятием с марта 2023 года Людмила Воробьева покинула свой пост.

В акционерном обществе «Омский бекон» вновь сменился директор. С пятницы, 31 января, этот пост занимает Денис Налепов, сообщает «СуперОмск». Он сменил Людмилу Воробьеву, которая руководила предприятием с марта 2023 года.

Параллельно Налепов значится директором АО «Продо Тюменский бройлер». Как и «Омский бекон», это предприятие входит в Группу «Продо», одного из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов.

Согласно данным за 2023 год, прописанное в Калачинске АО «Омский бекон» показало выручку в размере 7,6 млрд рублей, прибыль компании составила около 150 млн рублей. Данных за 2024 год еще нет. Причина смены руководства предприятия пока неизвестна.