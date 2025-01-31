Омск-Информ
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·Общество

Молодожены устроили фотосессию на ступеньках спорткомплекса «G-Drive Арены».

Сегодня, 31 января, на матче омского «Авангарда» против казахстанского «Барыса» молодые люди сыграли свадьбу прямо на «G-Drive Арене». На торжестве присутствовали болельщики обеих команд, сообщает omsk_putevoditel.

На невесте было классическое свадебное платье, на женихе классический костюм. Однако ближе к началу игры молодожен облачился в фирменный свитер омской команды. Пара устроила красивую фотосессию прямо на ступеньках спорткомплекса.

·Общество

Молодожены устроили фотосессию на ступеньках спорткомплекса «G-Drive Арены».

Сегодня, 31 января, на матче омского «Авангарда» против казахстанского «Барыса» молодые люди сыграли свадьбу прямо на «G-Drive Арене». На торжестве присутствовали болельщики обеих команд, сообщает omsk_putevoditel.

На невесте было классическое свадебное платье, на женихе классический костюм. Однако ближе к началу игры молодожен облачился в фирменный свитер омской команды. Пара устроила красивую фотосессию прямо на ступеньках спорткомплекса.