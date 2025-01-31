Омичи смогут насыщенно отметить День всех влюбленных и День защитника Отечества.

Загородный отель «Сказка» приглашает омичей романтично провести День всех влюбленных. При заезде с 10 по 16 февраля гостей ждут приятные сюрпризы. Так, при заселении в отель на ресепшене влюбленные получат презент.

В спа-комплексе омичам подарят кислородный коктейль и посещение инфракрасной сауны. В аквапарке, прокате и аквариуме будет действовать специальная акция – возлюбленные гостей смогут бесплатно воспользоваться услугами.

Развлекательная программа в «Сказке» будет насыщенной. Гостей ждут тематические турниры и кинопоказы, мастер-классы для детей и взрослых, дискотека, развлекательная шоу-программа и розыгрыш призов.

23 февраля в отеле планируется целая программа развлечений для сильной половины человечества. Омичей ждут спортивные состязания, турниры, квесты, мужской кинопоказ, досуг на свежем воздухе и пикники.

Отметим, что до конца февраля на заезды в будние и выходные дни действует скидка 20 %. Подробности акции, даты, тарифы, наличие и категории свободных номеров можно уточнить в офисе продаж по адресу: улица Красный Путь, 86а, или по телефону 21-80-68.

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