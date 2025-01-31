Омск-Информ
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·Общество

Нынешней зимой чрезмерной активности парнокопытных не наблюдается.

В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за миграции косуль. Он действовал с конца декабря 2023 года на территории Омска и шести муниципальных районов.

Прошлой зимой из-за неблагоприятных погодных условий сотни парнокопытных оказались в черте города и в населенных пунктах, расположенных в пригороде. Нередко животные застревали в металлических заборах и становились жертвами бездомных собак. Для контроля за окружающей средой и мониторинга опасных природных явлений на территории региона велось наблюдение.

Так как нынешней зимой активности косуль не наблюдается, власти приняли решение снять режим повышенной готовности.

·Общество

Нынешней зимой чрезмерной активности парнокопытных не наблюдается.

В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за миграции косуль. Он действовал с конца декабря 2023 года на территории Омска и шести муниципальных районов.

Прошлой зимой из-за неблагоприятных погодных условий сотни парнокопытных оказались в черте города и в населенных пунктах, расположенных в пригороде. Нередко животные застревали в металлических заборах и становились жертвами бездомных собак. Для контроля за окружающей средой и мониторинга опасных природных явлений на территории региона велось наблюдение.

Так как нынешней зимой активности косуль не наблюдается, власти приняли решение снять режим повышенной готовности.