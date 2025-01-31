Нынешней зимой чрезмерной активности парнокопытных не наблюдается.

В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за миграции косуль. Он действовал с конца декабря 2023 года на территории Омска и шести муниципальных районов.

Прошлой зимой из-за неблагоприятных погодных условий сотни парнокопытных оказались в черте города и в населенных пунктах, расположенных в пригороде. Нередко животные застревали в металлических заборах и становились жертвами бездомных собак. Для контроля за окружающей средой и мониторинга опасных природных явлений на территории региона велось наблюдение.

Так как нынешней зимой активности косуль не наблюдается, власти приняли решение снять режим повышенной готовности.