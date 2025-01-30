2025 год пройдет в Омской области под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня, 30 января, депутаты Законодательного собрания Омской области открыли весеннюю сессию. Основные направления законотворческой деятельности на предстоящее полугодие обозначил спикер регионального парламента Александр Артемов.

По его словам, 2025 год объявлен в России Годом защитника и посвящен памяти воинов Великой Отечественной войны и прославлению героев специальной военной операции. Одно из главных событий – 80-летие Победы.

Сохранение исторической памяти – безусловный приоритет, к 9 мая все памятники и мемориальные места приведут в порядок, Вечные огни подключат к газу. Самый большой мемориальный комплекс Омской области, парк Победы, планируется благоустроить и дополнить рядом конструктивных элементов, там появится новая локация – военно-исторический парк «Патриот».

Самым ожидаемым событием станет парад Победы. В этом году, помимо войск Омского гарнизона, ветеранов Афганистана и контртеррористической операции на Северном Кавказе, по Соборной площади пройдут и сводная коробка бойцов СВО.

Из основных направлений работы на 2025 год председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов определил ориентиры, которые так или иначе связаны с сопровождением новых национальных проектов.

– Нам предстоит включиться в работу, направленную на решение социально-экономических вопросов. Будем продолжать активное участие в нацпроектах, осуществлять сотрудничество с Луганской народной республикой в рамках заключенных соглашений, – отметилАлександр Артемов.

В весеннюю сессию депутатам предстоит работа в рамках проведения реформы местного самоуправления, будет рассмотрен целый комплекс вопросов. Наполнение бюджета – еще одна задача, а именно поиск дополнительных источников. Один из вариантов представил министр финансов Омской области Вадим Чеченко. Он предлагает внести изменения в ст. 226 ч. 2 Налогового кодекса, а именно направлять в региональную казну налоги омичей-вахтовиков.