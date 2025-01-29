Омск-Информ
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·Общество

Распоряжение губернатора уже опубликовали на портале правовой информации.

В Омской области отменили режим повышенной готовности, связанный с нашествием косуль. Распоряжение об этом подписал губернатор, после чего документ опубликовали на портале правовой информации.

– Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, введенный распоряжением губернатора Омской области от 29 декабря 2023 года № 178 «О введении режима повышенной готовности», – написано в документе.

Ранее, с декабря 2023 года, на улицах города стали массово появляться косули, в связи с чем был введен режим повышенной готовности.

·Общество

Распоряжение губернатора уже опубликовали на портале правовой информации.

В Омской области отменили режим повышенной готовности, связанный с нашествием косуль. Распоряжение об этом подписал губернатор, после чего документ опубликовали на портале правовой информации.

– Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, введенный распоряжением губернатора Омской области от 29 декабря 2023 года № 178 «О введении режима повышенной готовности», – написано в документе.

Ранее, с декабря 2023 года, на улицах города стали массово появляться косули, в связи с чем был введен режим повышенной готовности.