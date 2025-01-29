Провода починили, и теперь маршруты № 15 и 8 станут курсировать по прежним схемам.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о завершении восстановительных работ на улице Новокирпичной.

Как сообщалось ранее, на остановке «Поселок Южный» загорелся автобус. Машина полностью выгорела. Никто не пострадал. Но пламя повредило крепления контактной сети, и провода, по которым курсировали троллейбусы, оборвались. Сработало автоматическое аварийное отключение питания. В связи с этим с утра троллейбусы № 15 и 8 временно пустили по укороченной схеме, до ПО «Полет».

– Движение троллейбусов по маршрутам № 8 и 15 возобновлено до конечной остановки «Улица Гашека» в полном объеме, – рассказал Шелест.

Уточняется, что в восстановлении работоспособности троллейбусной сети приняли участие три аварийные бригады. На месте работали 15 человек и три единицы техники.