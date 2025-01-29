Омск-Информ
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·Общество

Конечной остановкой вместо «Ул. Гашека» временно стала «ПО «Полет».
С сегодняшнего утра троллейбусы № 8 и 15 в Омске в направлении «Ул. Гашека» временно двигаются только до остановки «ПО «Полет». Причиной ограничения стало повреждение контактной сети.
Как сообщалось ранее, на остановке «Поселок Южный» загорелся автобус. Пламя повредило крепления сети и провода оборвались. Сработало автоматическое аварийное отключение питания.
Мэр Сергей Шелест отметил, что происшествие с муниципальным автобусом не оказало глобального влияния на работу пассажирского транспорта. По его словам, контактная линия будет восстановлена максимально оперативно.
·Общество

Конечной остановкой вместо «Ул. Гашека» временно стала «ПО «Полет».
С сегодняшнего утра троллейбусы № 8 и 15 в Омске в направлении «Ул. Гашека» временно двигаются только до остановки «ПО «Полет». Причиной ограничения стало повреждение контактной сети.
Как сообщалось ранее, на остановке «Поселок Южный» загорелся автобус. Пламя повредило крепления сети и провода оборвались. Сработало автоматическое аварийное отключение питания.
Мэр Сергей Шелест отметил, что происшествие с муниципальным автобусом не оказало глобального влияния на работу пассажирского транспорта. По его словам, контактная линия будет восстановлена максимально оперативно.