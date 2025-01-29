В происшествии никто из омичей не пострадал.

Сегодня утром в Омске загорелся автобус НефАЗ. Как сообщают в соцсетях очевидцы, это произошло на Московке в районе улицы Новокирпичной.

Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании автобуса на остановке «Поселок Южный» в ведомство поступило в 09:07. На место выехали 8 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. В происшествии никто не пострадал.

По данным департамента транспорта, автобус следовал по маршруту № 64. Когда произошло возгорание, водитель провел эвакуацию пассажиров, вызвал пожарных и начал сам тушить транспорт огнетушителем. В двигательном отсеке также сработала штатная система пожаротушения.

– При распространении возгорания из-за высокой температуры были повреждены крепления, произошел обрыв троллейбусной контактной сети и сработало автоматическое аварийное отключение питания. Движение троллейбусов по маршрутам № 8 и 15 в направлении конечной остановки «Ул. Гашека» временно осуществляется до ООТ «ПО «Полет».

На месте происшествия работают оперативные службы МЧС и МВД. Причины и обстоятельства происшествия, а также сумма ущерба устанавливаются.