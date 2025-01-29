Омск-Информ
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·Происшествия

Однако муниципальный транспорт был застрахован.
Пожар, вспыхнувший сегодня утром в одном из омских муниципальных автобусов № 64, уничтожил транспортное средство. Фотографиями не подлежащего восстановлению НефАЗа поделилась прокуратура.
– Автобус застрахован, – сообщил в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Как сообщили в департаменте транспорта, гаражный номер автобуса – 569. Его выпустили чуть больше двух лет назад, а омичам презентовали 22 ноября 2022 года.
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·Происшествия

Однако муниципальный транспорт был застрахован.
Пожар, вспыхнувший сегодня утром в одном из омских муниципальных автобусов № 64, уничтожил транспортное средство. Фотографиями не подлежащего восстановлению НефАЗа поделилась прокуратура.
– Автобус застрахован, – сообщил в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Как сообщили в департаменте транспорта, гаражный номер автобуса – 569. Его выпустили чуть больше двух лет назад, а омичам презентовали 22 ноября 2022 года.
1070