Омск-Информ
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·Общество

В перечне оказались 23 участника рынка, омские и иногородние компании.

Сформирован список застройщиков, которые могут продавать квартиры в строящихся домах при заключении договоров участия в долевом строительстве.

В перечне из 23 участников оказались омские и иногородние компании, уточнил «СуперОмск». Среди местных игроков рынка, например, «Строительная компания «Горпроект» и «Жилой комплекс «Зеленый остров». И иногородние девелоперы: «Брусника», «Догма», «Эталон».

Что любопытно, в списке оказалась скандально известная компания «Причал 55», которая возводила дом «ЖК Мирапорт» на улице Пригородной в омских Нефтяниках. На этапе забивки свай под новый микрорайон в феврале прошлого года в соседней многоэтажке начали трескаться стены. Дело дошло до суда. Строительство признали незаконным, а землю вернули государству.

·Общество

В перечне оказались 23 участника рынка, омские и иногородние компании.

Сформирован список застройщиков, которые могут продавать квартиры в строящихся домах при заключении договоров участия в долевом строительстве.

В перечне из 23 участников оказались омские и иногородние компании, уточнил «СуперОмск». Среди местных игроков рынка, например, «Строительная компания «Горпроект» и «Жилой комплекс «Зеленый остров». И иногородние девелоперы: «Брусника», «Догма», «Эталон».

Что любопытно, в списке оказалась скандально известная компания «Причал 55», которая возводила дом «ЖК Мирапорт» на улице Пригородной в омских Нефтяниках. На этапе забивки свай под новый микрорайон в феврале прошлого года в соседней многоэтажке начали трескаться стены. Дело дошло до суда. Строительство признали незаконным, а землю вернули государству.