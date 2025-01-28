Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Тело 28-летнего парня обнаружили в селе Азовского района.

На станции технического обслуживания в селе Мирная Долина Азовского района обнаружен труп 28-летнего парня. Тело нашли в оставленном для ремонта автомобиле несколько дней назад.

По данным источников «СуперОмска» в силовых структурах, погибший мог отравиться угарным газом, ремонтируя чужой автомобиль.

·Происшествия

Тело 28-летнего парня обнаружили в селе Азовского района.

На станции технического обслуживания в селе Мирная Долина Азовского района обнаружен труп 28-летнего парня. Тело нашли в оставленном для ремонта автомобиле несколько дней назад.

По данным источников «СуперОмска» в силовых структурах, погибший мог отравиться угарным газом, ремонтируя чужой автомобиль.