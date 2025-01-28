Впереди у спортсменов первые соревнования.

Следж-хоккей – командный вид спорта, который объединяет людей с различного рода ограничениями по здоровью. В Омском филиале фонда «Защитники Отечества» в декабре 2024 года организовали встречу ветеранов СВО и представителей центра развития адаптивного хоккея Омской области. Его возглавляет Наталья Захарова.

21 декабря состоялась первая тренировка в Ледовом дворце спорта им. Александра Кожевникова. На ней ветераны вышли на лед, примерили специализированные сани для следж-хоккея, попробовали свои силы в управлении ими и впервые сыграли.

В январе 2025 года команда сформировалась, тренировки стали регулярными. Впереди у следж-хоккеистов первые соревнования.