Омск-Информ
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·Общество

Глава города рассказал, что сделают на эту сумму.
На прошлой неделе мэр Омска Сергей Шелест поговорил с омичами и рассказал про обновление пляжа «Центральный-2». Как сообщает «Вечерний Омск», на благоустройство территории от речного вокзала до Ленинградского моста потребуется около 100 млн рублей.
По словам Шелеста, эскиз уже готов, готовится проектно-сметная документация. На пляже появятся гранитная лестница и подпорная стенка, скамейки и пляжное оборудование, велодорожка из асфальтовой крошки. Благоустроят и прилегающий сквер. Работы начнутся после 15 апреля и завершатся в августе.
Напомним, пляж в прошлом году победил в голосовнии за объекты благоустройства.
·Общество

Глава города рассказал, что сделают на эту сумму.
На прошлой неделе мэр Омска Сергей Шелест поговорил с омичами и рассказал про обновление пляжа «Центральный-2». Как сообщает «Вечерний Омск», на благоустройство территории от речного вокзала до Ленинградского моста потребуется около 100 млн рублей.
По словам Шелеста, эскиз уже готов, готовится проектно-сметная документация. На пляже появятся гранитная лестница и подпорная стенка, скамейки и пляжное оборудование, велодорожка из асфальтовой крошки. Благоустроят и прилегающий сквер. Работы начнутся после 15 апреля и завершатся в августе.
Напомним, пляж в прошлом году победил в голосовнии за объекты благоустройства.