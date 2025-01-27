Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Госстройнадзор сообщил о соответствии складов проекту.
На улице 2-й Солнечной в Кировском округе Омска завершился 2-й этап строительства логопарка «Солнечный». Специалисты Госстройнадзора провели итоговую проверку и признали объект соответствующим требованиям проектной документации. 
Напомним, универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров в секторе «Б» логопарка возводило ООО «СтройСервисМонтаж». Склад располагается на земельном участке с кадастровым номером 55:36:130101:7629.
·Экономика/Бизнес

Госстройнадзор сообщил о соответствии складов проекту.
На улице 2-й Солнечной в Кировском округе Омска завершился 2-й этап строительства логопарка «Солнечный». Специалисты Госстройнадзора провели итоговую проверку и признали объект соответствующим требованиям проектной документации. 
Напомним, универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров в секторе «Б» логопарка возводило ООО «СтройСервисМонтаж». Склад располагается на земельном участке с кадастровым номером 55:36:130101:7629.