Омск-Информ
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·Общество

Мемориальный комплекс ждет масштабное обновление.

Губернатор Виталий Хоценко проинспектировал ход работ по комплексному благоустройству парка Победы. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в мемориальном комплексе создадут военно-патриотический парк «Патриот».

Работы включают благоустройство дорожек к памятникам, обновление постаментов «Воин-победитель» и «Мать Сибирячка», а также ремонт мемориала «Воинам-омичам». Также будут оформлены элементы парка, включая Стену памяти, Звезды Победы, интерактивные киоски и информационные терминалы с информацией о выставленных экспонатах.

·Общество

Мемориальный комплекс ждет масштабное обновление.

Губернатор Виталий Хоценко проинспектировал ход работ по комплексному благоустройству парка Победы. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в мемориальном комплексе создадут военно-патриотический парк «Патриот».

Работы включают благоустройство дорожек к памятникам, обновление постаментов «Воин-победитель» и «Мать Сибирячка», а также ремонт мемориала «Воинам-омичам». Также будут оформлены элементы парка, включая Стену памяти, Звезды Победы, интерактивные киоски и информационные терминалы с информацией о выставленных экспонатах.