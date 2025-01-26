Точная дата мероприятия пока не озвучивается. Но известно, что грандиозная тусовка случится в июне.

Блогер из Москвы Алеся Казанцева рассказала, когда привезет «омскую дискотеку» в Омск.

Она заявила, что готова показать омский вайб омичам в июне. Точную дату организатор не называет. Однако пояснила, что вечеринка пройдет в новогоднем стиле.

– Не убираем далеко мишуру. Летом будут не простые «омские дискотеки». Летом поедем перезапускать Новый год по всей стране (но не во всех городах). 2025-й, выйди и зайди снова! И конечно же, первый летний Новый год будет в Омске! В июне! Наконец-то мы свозим «омскую дискотеку» на родину. Омск первым встретит Новый год без правил, – рассказала автор дискотек в своем телеграм-канале.

Алеся Казанцева уже провела несколько подобных вечеринок в Москве и Санкт-Петербурге. Идея организовать тусовки с ретромузыкой и винтажными нарядами пришла к блогеру после того, как увидела нечто подобное в одном из омских баров.