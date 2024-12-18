На мероприятии гости танцуют под ретромузыку и веселятся.

В России возник новый тренд, который назвали «Омские дискотеки». Его запустила блогер из Москвы Алеся Казанцева, сообщает Ngs55. Женщина уже дважды провела это мероприятие в столице, а сейчас организует его в Санкт-Петербурге.

Оказалось, что блогер придумала дискотеки не случайно. В ноябре она была в Омске, чтобы провести стендап-концерт. После него Алеся решила зайти в бар, из которого звучала песня Юрия Антонова «Летящей походкой».

Блогеру так понравилась атмосфера, что она сама захотела организовать нечто подобное. Для этого она даже пригласила диджея, который работал в баре в тот вечер. По словам Алеси, «Омская дискотека» не про танцы, а про то, как почувствовать себя живой и счастливой.

– Ты уже не рассчитывала, что наденешь лосины, ты отмотала два декрета и платишь ипотеку. И вдруг идешь на дискотеку, – рассказала организатор. – Завтра рабочий день, детей в школу поднимать, но ты пляшешь до потолка и чувствуешь, что опять живая.

В будущем Алеся хочет организовать такие мероприятия по всей стране. И привезти дискотеку в Омск.

Фото: unsplash.com