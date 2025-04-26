Алеся Казанцева впервые привезет «Омские дискотеки» на историческую родину.

Новый тренд на «Омские дискотеки» начала московский блогер Алеся Казанцева, испытавшая яркие эмоции на одной из вечеринок в Омске. Девушка захотела организовать подобные мероприятия в других городах. Особенно полюбились «Омские дискотеки» жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

Недавно в своем телеграм-канале блогер сообщила, что 1 июня дискотека пройдет в Омске. Это будет первое проведение мероприятия на исторической родине.

На данный момент билеты на дискотеку не появились в продаже.