Никита Кузнецов провел уже три мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. В январе будут еще дискотеки.

Диджей Никита Кузнецов рассказал о феномене «омских дискотек», ставших невероятно популярными в Москве и Санкт-Петербурге с подачи блогера Алеси Казанцевой. Будучи в Омске, она заглянула на вечеринку в баре «Друзья» (бывший «Доски»), где играл Никита, и осталась под большим впечатлением. Казанцева решила организовать такие же дискотеки в столицах и пригласила туда омского диджея. Результат превзошел все ожидания.

– У Алеси отличная публика, отличные подписчики, люди, которым хотелось пережить опыт, как у Алеси. Я с удовольствием согласился на это. Думал, что просто прилечу и отыграю три вечеринки в легком формате, все потанцуют, попоют, и я уеду домой. Но то, что случилось, для меня удивительно. Я шесть лет этим занимаюсь, но настолько включенную аудиторию вижу впервые. Люди четыре часа танцевали и пели очень громко. Полное заведение, забитое людьми, которые просто становятся одним целым, и мы вместе устраиваем маленький праздник, – сказал Никита Кузнецов в комментарии порталу НГС55.

По его словам, на вечеринках, где диджей включает музыку 80-х, 90-х и 2000-х, самая добрая атмосфера на танцполе.

- Такая музыка возвращает людей в детство. Всегда на таких вечеринках аншлаг, - отметил диджей.

Следующие «омские вечеринки» пройдут в Москве 8-9 января. Билеты на них раскупили за несколько минут, при том, что стоили они от трех тысяч рублей.