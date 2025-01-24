Всего от низких температур пострадали 10 горожан.

Стало известно, сколько омичей пострадали за двое последних суток, когда ночью столбик термометра опускался до –36 градусов.

По данным областного Минздрава, последствия низких температур ощутили на себе 10 человек. Именно столько омичей привезли по скорой помощи с обморожениями.

– По состоянию на 22 января обслужено семь человек. Из них один пациент был госпитализирован в БСМП-2, один – в МСЧ-4, один – в ГБ-1, один – в БСМП-1, двое – в ГКБ-11, а один пациент отказался от госпитализации, – приводит «СуперОмск» данные Минздрава.

На следующий день, 23 января, за помощью обратились три человека, из которых двое были госпитализированы в БСМП-2, а один – в МСЧ № 4.