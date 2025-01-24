Оператор связи улучшил качество связи в селе Крестики, где ведется производство ковров по старинной технологии.

Жители сибирской столицы ковроткачества – села Крестики получили улучшенное качество связи. МегаФон обновил телеком-оборудование, активировав дополнительный высокочастотный слой в сети 4G. Теперь базовая станция может обслуживать больше абонентов, а скорость передачи данных в мобильных устройствах сельчан выросла и составляет в среднем 30 Мбит/с.

– За счет проведенной модернизации мы расширили емкость сети и увеличили скорость мобильного интернета, которая составляет на сегодня в среднем 30 Мбит/с, – рассказал директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин. – Жители села Крестики (около 800 человек) смогут комфортно находить и извлекать из интернета необходимую информацию, просматривать ленты социальных сетей, выкладывать фото и видео, быстро решать рутинные, бытовые вопросы, общаться по видеосвязи. Объем передачи данных в мобильных устройствах местных жителей за последнее время вырос на 11 %.

Село Крестики Омской области широко известно среди российских этнологов и краеведов, поскольку является единственным в Прииртышье, чьи жители смогли сохранить технологию изготовления ворсового тканого ковра. Для пола изделия никогда не использовались, исключительно для покрытия мебели или вешались на стену. Даже сейчас шерстяные ковры с геометрическими рисунками можно встретить в домах местных жителей.

Специалисты МегаФона обновили инфраструктуру в Крестиках, что позволило запустить LTE – стандарт связи, который обеспечивает обмен информацией между смартфонами и гаджетами на высоких скоростях. При этом технические изменения не повлияли на качество голосовой связи, добавив абонентам возможность общаться при помощи звонков с использованием технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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