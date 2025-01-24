Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Аварийная бригада уже устраняет неполадки.

В городской администрации предупредили, что из-за обрыва провода контактной сети по причине морозов вышли из строя 19 трамвайных вагонов.

На месте работает аварийная бригада «Энергохозяйства». Предположительно, сеть починят в течение часа. О выпуске подвижного состава на маршруты в полном объеме в дептрансе обещали сообщить дополнительно.

Обновление от 9.56

Как сообщили в департаменте транспорта, аварийная ситуация на контактной сети устранена. Фактический выпуск трамваев на маршруты соответствует плановому.

·Происшествия

Аварийная бригада уже устраняет неполадки.

В городской администрации предупредили, что из-за обрыва провода контактной сети по причине морозов вышли из строя 19 трамвайных вагонов.

На месте работает аварийная бригада «Энергохозяйства». Предположительно, сеть починят в течение часа. О выпуске подвижного состава на маршруты в полном объеме в дептрансе обещали сообщить дополнительно.

Обновление от 9.56

Как сообщили в департаменте транспорта, аварийная ситуация на контактной сети устранена. Фактический выпуск трамваев на маршруты соответствует плановому.