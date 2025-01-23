На театральный «Оскар» претендуют актеры «Галерки» и ТЮЗа.

Стали известны претенденты на премию «Золотая маска». Фестиваль пройдет с марта по май, а награждение состоится в июне в Казани.

Любопытно, что среди кандидатов на театральный «Оскар» не оказалось артистов Омского драмтеатра. Зато проявили себя звезды других учреждений Мельпомены.

Так, Валентина Лебедева номинирована на премию в категории «Лучшая женская роль второго плана. Драматический театр» за работу в спектакле «Деньги для Марии», представленную в театре «Галерка».

В номинацию «Лучшая мужская роль второго плана. Драматический спектакль» включена роль Александра Карпова в спектакле «Преступление и наказание» из омского ТЮЗа.

Всего в этом году в лонг-лист «Золотой маски» вошли семь омских спектаклей: оперетта «Мистер Икс» (музыкальный театр), «Деньги для Марии» («Галерка»), «Детвора. Азбука по Чехову» (Северный драматический театр им. М. А. Ульянова (Тара), «Магнит. Омская история» и «Похороните меня за плинтусом» (театр драмы, «Манолито Очкарик» и «Преступление и наказание» (ТЮЗ).