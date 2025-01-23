Абоненты МагаФона смогут пользоваться скоростным интернетом благодаря необычному сотрудничеству.

МегаФон и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в «ИКС Холдинг»), создающая собственную низкоорбитальную спутниковую группировку, заключили договор о предоставлении услуги широкополосной передачи данных. В результате сотрудничества абоненты сотового оператора получат доступ к спутниковому интернету нового поколения.

– МегаФон является лидером по покрытию сети, и постоянное техническое развитие – ключевой приоритет в нашей деятельности. Мы расширяем зону LTE-покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах нашей страны, где прокладка ВОЛС затруднена, – рассказал технический директор МегаФона Алексей Титов. – Эти работы требуют комплексного подхода, включающего в том числе использование спутниковой связи. Партнерство с БЮРО 1440 позволит МегаФону укрепить лидерство за счет предоставления качественного сервиса на территориях, где ранее это было невозможно.

МегаФон стал первым федеральным оператором связи, заключившим комплексный договор о подключении к каналам спутниковой связи БЮРО 1440 своих базовых станций. В рамках первого этапа сотрудничества будет подключено 500 станций, что позволит абонентам МегаФона получать качественный интернет.

– Сотрудничество БЮРО 1440 с крупным федеральным оператором связи – важный шаг для компании на пути к цели по обеспечению спутниковой связью всей территории России, – объяснил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам БЮРО 1440 Дмитрий Агафонов. – Благодаря нашей совместной работе абоненты МегаФона получат спутниковый интернет нового поколения с высокой скоростью и низкими задержками, что расширит возможности для бизнеса и населения. Жители на удаленных территориях смогут пользоваться современными онлайн-сервисами и видеоконференцсвязью, телемедициной и возможностями онлайн-образования.

К системе спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки БЮРО 1440 будут подключены в первую очередь базовые станции, к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть и которые сейчас работают от сигнала с геостационарных спутников. Переход на низкую орбиту значительно повышает скорость передачи данных и снижает сетевую задержку в сравнении с аппаратами, находящимися на высокой геостационарной орбите.

Таким образом, сотрудничество оператора и аэрокосмической компании решит проблему с предоставлением полноценной связи стандарта LTE в удаленных районах России. Договор предусматривает постепенное расширение географии проекта и направлений сотрудничества. В частности, возможен обмен технологиями и использование БЮРО 1440 инфраструктуры мобильного оператора. МегаФон стал стратегическим партерном БЮРО 1440 с момента начала реализации спутникового проекта в 2020 году.

БЮРО 1440 – российская аэрокосмическая компания (входит в группу «ИКС Холдинг»). Работает над созданием сервиса широкополосной передачи данных с глобальным покрытием на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки. В июне 2023 года были запущены три первых спутника БЮРО 1440 в рамках миссии «Рассвет-1», успешно осуществивших весь набор летных экспериментов. 17 мая 2024 года на целевую орбиту выведены три спутника второй экспериментальной миссии «Рассвет-2», в рамках которой прошли летные испытания разработанных БЮРО 1440 устройств и компонентов. Аппараты оснащены аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами лазерной связи собственной разработки.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама