Город намерен закупить дополнительные самосвалы, чтобы отказаться от услуг подрядных организаций.

Этой зимой с улиц Омска вывезли в пять раз больше снега, чем год назад, сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антона Глебова. По его словам, это произошло за счет работы новой дорожной спецтехники.

Сейчас власти города прорабатывают вопрос о выделении дополнительных 150 млн рублей из областного бюджета для закупки дополнительных самосвалов, что позволит отказаться от услуг сторонних подрядчиков.

Накануне на Омск обрушилась метель. Ее последствия ликвидировали 60 специально оборудованных машин. Сегодня ночью дороги обрабатывали противогололедными материалами.