Управление дорожного хозяйства и благоустройства мобилизует все ресурсы.
Бороться с последствиями сильного снегопада и метели, обрушившимися на Омск, будут свыше 60 единиц специально оборудованной техники, сообщил мэр города Сергей Шелест. Он поручил начальнику Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову мобилизовать все резервы для оперативной очистки дорог.
– Основная задача – в течение дня производить прометание проезжей части во избежание образования наледи и колейности. Также продолжим вывозить снег, будем заниматься очисткой тротуаров, остановочных пунктов, мест общего пользования. Работать на дорогах планируется в межпиковые интервалы, чтобы не создавать помех дорожному движению, – отметил мэр.
Ночью дороги первой категории будут обработаны противогололедными материалами, чтобы утром в четверг омичи могли без препятствий добраться до работы и учебы, добавил Сергей Шелест. Сегодня из-за разгула стихии многие застряли в пробках, которые утром достигали 10 баллов.