Омск-Информ
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·Общество

В ближайшее время мэрия внесет соответствующую инициативу в горсовет.

Мэрия Омска намерена внести в городской Совет инициативу о присвоении званий почетных граждан города ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом в ходе прямой линии в пресс-центре «Вечернего Омска» заявил мэр Сергей Шелест

– По поручению президента страны Владимира Путина, провозгласившего наступивший год Годом защитника Отечества, все наши ветераны, а их в Омске осталось всего 38, получат звания почетных граждан города Омска, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Инициатива городских властей будет направлена в ближайшее время.

·Общество

В ближайшее время мэрия внесет соответствующую инициативу в горсовет.

Мэрия Омска намерена внести в городской Совет инициативу о присвоении званий почетных граждан города ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом в ходе прямой линии в пресс-центре «Вечернего Омска» заявил мэр Сергей Шелест

– По поручению президента страны Владимира Путина, провозгласившего наступивший год Годом защитника Отечества, все наши ветераны, а их в Омске осталось всего 38, получат звания почетных граждан города Омска, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Инициатива городских властей будет направлена в ближайшее время.