Омск-Информ
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·Общество

Спасатели предупреждают о сильном ветре, снежных заносах и гололедице.

Омские синоптики предупредили о резком похолодании и непогоде во второй половине 22 января. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня температура воздуха опустится до –20 °С и ниже, максимальная скорость ветра 20–24 метров в секунду, снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В МЧС рекомендовали воздержаться от длительного пребывания на улице, а также длительных поездок. При прогреве автомобиля предлагают не использовать самодельные или непредназначенные для прогрева автомобиля устройства. На дорогах просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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·Общество

Спасатели предупреждают о сильном ветре, снежных заносах и гололедице.

Омские синоптики предупредили о резком похолодании и непогоде во второй половине 22 января. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня температура воздуха опустится до –20 °С и ниже, максимальная скорость ветра 20–24 метров в секунду, снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В МЧС рекомендовали воздержаться от длительного пребывания на улице, а также длительных поездок. При прогреве автомобиля предлагают не использовать самодельные или непредназначенные для прогрева автомобиля устройства. На дорогах просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

1024