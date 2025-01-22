Омск-Информ
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·Общество

За год население оповестят о ЧС дважды.

В Омске 17 января утвержден план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2025 год. В документе, помимо всего прочего, указано, что за год сирены включат два раза.  

Комплексная проверка систем оповещения населения с включением аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения запланирована на 5 марта и 1 октября.

Напомним, как правило, о таких проверках жителей предупреждают заранее.

·Общество

За год население оповестят о ЧС дважды.

В Омске 17 января утвержден план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2025 год. В документе, помимо всего прочего, указано, что за год сирены включат два раза.  

Комплексная проверка систем оповещения населения с включением аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения запланирована на 5 марта и 1 октября.

Напомним, как правило, о таких проверках жителей предупреждают заранее.