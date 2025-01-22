Омск-Информ
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·Происшествия

На теле мужчины имеется рана от охотничьего ружья. Сейчас выясняются детали инцидента.

Неподалеку от поселка Новоомского Омского района обнаружили тело 45-летнего мужчины. Труп находился в поле, сообщает портал «СуперОмск». По предварительным данным, погибший получил ранение в результате выстрела из охотничьего ружья.

Сейчас проводится проверка по факту инцидента. Установлено, что мужчина работал геодезистом.

1303
·Происшествия

На теле мужчины имеется рана от охотничьего ружья. Сейчас выясняются детали инцидента.

Неподалеку от поселка Новоомского Омского района обнаружили тело 45-летнего мужчины. Труп находился в поле, сообщает портал «СуперОмск». По предварительным данным, погибший получил ранение в результате выстрела из охотничьего ружья.

Сейчас проводится проверка по факту инцидента. Установлено, что мужчина работал геодезистом.

1303