Любой школьник, который выбрал для себя получение профессионального образования, должен иметь возможность сделать это бесплатно.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать бесплатным получение рабочих специальностей в России. По словам политика, развитие экономики страны базируется на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров – водителей, трактористов, сварщиков, поваров, швей и так далее.
– Это профессия водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи и другие профессии, которые человек должен получать на бесплатной основе. Сейчас за это надо платить. Не дело это. Поэтому, если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить. Нам надо сделать все для того, чтобы каждый школьник, который для себя выбрал получение профессионального образования, сделал это на бесплатной основе, – подчеркнул Володин.
На сегодняшний день во многих средних учебных заведениях получение рабочих специальностей доступно лишь выпускникам школ с высокими баллами аттестатов. Остальным приходится платить. И зачастую это дети из семей с невысоким достатком.