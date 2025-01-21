Состязания состоятся в начале февраля.

В Омске с 9 по 14 февраля на базе Омского ГАУ пройдет 14-я спартакиада «Здоровье». 9 февраля ожидается приезд участников, с 10 по 13 февраля будут проходить соревнования, а 14 февраля – отъезд.

Программа соревнований включает семь видов спорта. В их числе: настольный теннис, волейбол, шахматы, лыжные гонки, плавание, стрельба и дартс.

Спартакиада проводится с несколькими целями. А именно:

для развития массовой физической культуры,

формирования здорового образа жизни,

укрепления здоровья преподавателей,

вовлечение преподавателей в спортивные мероприятия,

выявление лучших коллективов по спортивной и физкультурно-оздоровительной работе.

Отметим, что спартакиада пройдет по адресу: площадь Институтская, 1.