Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Отдых и туризм

Горожане смогут улететь на популярный курорт с 26 апреля. 

Авиакомпания AZUR Air анонсировала раннее бронирование туров в Турцию. Жители Омска смогут отправиться отдыхать на популярный курорт уже с 26 апреля. Полеты будут проходить трижды в неделю.

Указано, что стоимость тура на десять ночей начинается от 77 300 рублей на одного человека. В эту сумму входит проживание в пятизвездочном отеле с системой «все включено». Однако следует помнить, что отдельно придется заплатить топливный сбор.

·Отдых и туризм

Горожане смогут улететь на популярный курорт с 26 апреля. 

Авиакомпания AZUR Air анонсировала раннее бронирование туров в Турцию. Жители Омска смогут отправиться отдыхать на популярный курорт уже с 26 апреля. Полеты будут проходить трижды в неделю.

Указано, что стоимость тура на десять ночей начинается от 77 300 рублей на одного человека. В эту сумму входит проживание в пятизвездочном отеле с системой «все включено». Однако следует помнить, что отдельно придется заплатить топливный сбор.