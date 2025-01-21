Верховный суд РФ отменил все судебные акты нижестоящих инстанций и направил дело на повторное рассмотрение в арбитраж.

Арбитражный суд Омской области будет повторно рассматривать дело о продаже коттеджа известного предпринимателя Левана Турманидзе, объявленного банкротом. Спорный объект недвижимости расположен на улице 2-я Кольцевая в Омске и стал известен на всю Россию.

Сенсация заключается в том, что крупнейшему конкурсному кредитору Турманидзе – ПАО «Национальный банк Траст» – удалось добиться в Верховном суде РФ отмены всех судебных актов нижестоящих инстанций по этому делу. Банк считает, что коттедж должен быть продан целиком, а средства от его реализации поделены – половина уйдет в конкурсную массу, а вторая – бывшей жене банкрота, которой принадлежит 1/2 доли в коттедже. Леван Турманидзе и его экс-супруга настаивают, что реализовать с торгов нужно лишь долю банкрота. В таком случае приоритетное право на ее выкуп будет иметь второй собственник объекта.

Арбитражный суд Омской области, Восьмой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа встали на сторону бывших супругов Турманидзе, однако банк «Траст» подал жалобу в Верховный суд РФ, судебная коллегия по экономическим спорам ее удовлетворила, сообщают «Коммерческие вести». Дело направлено на повторное рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.