По плану в этом году должны быть реализованы сразу пять проектов.

В 2025 году в Омской области собираются обновить несколько пляжей и мест для отдыха у водоемов, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

По его словам, будут благоустроены территории пруда у села Звездино в Москаленском районе, который получил название «Бухта отдыха «Ивовый пруд», действующего пляжа на берегу Иртыша в поселке Ачаирском Омского района, пляжа на озере Караката в Полтавке, прибрежной зоны озера Старица в рабочем поселке Красный Яр Любинского района и набережной в селе Иртыш Черлакского района.