В списке игроков на ближайшие два матча лидер команды не значится.

В хоккейном клубе «Авангард» назвали состав на выездную серию. В списках на матчи с «Салаватом Юлаевым» 20 января в Уфе и с «Автомобилистом» 22 января в Екатеринбурге отсутствует травмированный лидер команды Владимир Ткачев. Нападающий присутствовал 20 января в качестве зрителя на домашнем матче «Ястребов» против московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что форвард, восстанавливающийся после операции на ахилловом сухожилии и не сыгравший в нынешнем чемпионате КХЛ ни одного матча, выйдет на лед 20 января. Однако тренер омской команды Ги Буше уже анонсировал, что камбэка в ближайшие дни не случится.

Кроме того, на гостевой матч не поедет приболевший нападающий Эмиль Галимов. Зато отправится другой форвард, харизматичный Марк Верба.