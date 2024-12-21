Лидер «Авангарда» не сыграл ни одного матча в нынешнем чемпионате КХЛ.

Возвращение лидера омского «Авангарда» Владимира Ткачева на лед состоится 20 января 2025 года, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. В этот день «ястребы» играют в Уфе против местного «Салавата Юлаева».

– Планируется, что Владимир Ткачев впервые выйдет на лед в составе «Авангарда» 20 января в Уфе, – написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Сегодня «Авангард» продлил контракт с Ткачевым, новое соглашение будет действовать до конца сезона 2029/2030. Хоккеист, восстанавливающийся после тяжелой травмы и не сыгравший в этом чемпионате КХЛ ни одного матча, согласился на уменьшение зарплаты в нынешнем сезоне в обмен на дополнительный год контракта.