Тренер подчеркнул важность осторожного подхода к восстановлению после разрыва ахиллова сухожилия.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 поделился информацией о восстановлении лидера команды Владимира Ткачева. В межсезонье нападающий получил травму ахиллова сухожилия и в нынешнем чемпионате не сыграл еще ни одного матча.

– Сейчас Ткачев чувствует себя лучше. Он тренируется, но пока не с командой, отдельно – либо один, либо с несколькими другими игроками. И до той поры, пока он не будет выходить на общекомандные тренировки, боюсь, что точной даты мы не сможем сказать, когда он сможет вернуться в игру, – рассказал Буше.

Он также подчеркнул, что разрыв ахиллова сухожилия – сложная травма, с которой нужно быть очень осторожными и аккуратными. По его словам, нужно думать о безопасности игрока.

– Мы все прекрасно знаем, насколько он классный игрок, какой у него большой потенциал и какую пользу он может приносить команде. Но здесь в первую очередь нужно думать о человеке, о его здоровье, – добавил канадский специалист.

По его возвращении тренер хотел бы максимально обезопасить его от рецидива травмы. Действовать, по его мнению, нужно грамотно и полностью защитить его от рецидива, чтобы он мог развивать свою выносливость, силу и максимально выкладываться на площадке.