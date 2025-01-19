Тарифы выросли для общественного транспорта и мотоциклов.

По данным, которые предоставил Банк России, с 27 января 2025 года тарифы на ОСАГО изменятся для некоторых видов транспорта. Для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) диапазон цен увеличится на 11,57 %, а для мотоциклов и грузовиков весом до 16 тонн – на 20 %. При этом стоимость ОСАГО для легковых автомобилей останется прежней.

Расширение диапазона тарифов на ОСАГО обусловлено тем, что некоторые виды транспорта приносят больше убытков. Так, маленькие грузовики чаще других становятся участниками серьезных аварий, где сумма ущерба достигает 400 тысяч рублей. Мотоциклы также стали причиной большего количества аварий, и за последние годы ущерб от таких происшествий по их вине увеличился на 32 %. Также для мотоциклистов теперь меняется шкала возраста/стажа водителя и вводятся новые коэффициенты, учитывающие мощность двигателя, что повлияет на итоговую сумму страховки.

Помимо этого, согласно новым правилам при расчете стоимости полиса ОСАГО страховые компании должны учитывать стаж вождения иностранных граждан, указанный в их национальных водительских правах.

Центробанк также пересмотрел значение территориального коэффициента (КТ) для некоторых регионов, влияющего на цену полиса ОСАГО. Коэффициент снизили для 21 региона, где в 2024 году было выдано примерно 6 миллионов классических полисов (не считая краткосрочные). Средняя цена таких полисов в этих регионах была на 17,1 % выше среднероссийской.

В 18 регионах, где текущие показатели КТ не отражают увеличившиеся убытки, их значения были повышены. За 2024 год в этих регионах было заключено свыше 4,4 миллиона классических договоров ОСАГО, причем средняя стоимость полисов оказалась на 31,8 % ниже среднего показателя по стране.

Омская область оказалась сразу в двух категориях. Так, в Омске коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, а также прицепов к ним остался без изменений, то есть равен единице. Однако для остальных городов и населенных пунктов Омской области он повысился с 0,6 до 0,66.

Также коэффициент для остальных ТС в Омске уменьшился с 1,48 до 1,42, а для сельских районов, наоборот, увеличился с 0,92 до единицы.

Помимо этого, был повышен коэффициент по полисам ОСАГО мультидрайв для физических лиц, которые позволяют неограниченному числу водителей управлять автомобилем. Такие договоры составляют менее 2 % от общего количества полисов ОСАГО.

Предварительные данные показывают, что в 2024 году было выдано 43,7 миллиона классических полисов ОСАГО, что на 5,5 % превышает показатель предыдущего года. Их средняя стоимость уменьшилась на 2,5 % и составила 7,6 тысячи рублей.