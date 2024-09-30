Водители смогут через приложение подать заявление на возмещение убытков.

С 1 октября начинают действовать новые правила ОСАГО. Для омских водителей, ставших участниками аварии, на бланке извещения о ДТП появится QR-код. Он будет переносить на страницу госуслуг с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД), а также предлагать скачать соответствующее приложение.

Сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию.

По данным пресс-службы омского Банка России, европротокол набирает популярность у местных водителей. Воспользовались электронным оформлением аварий по ОСАГО уже около 150 водителей с июля 2023 года.