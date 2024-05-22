Снизить время проведения ремонта помогут запчасти, бывшие в употреблении. Но они не должны устанавливаться в важные узлы и агрегаты.

Снизить время проведения ремонта помогут запчасти, бывшие в употреблении. Но они не должны устанавливаться в важные узлы и агрегаты.

По данным Российского союза автостраховщиков, доставка запчастей в Россию увеличилась до 40 дней. Соответственно, возрастет и время ремонта автомобиля – минимум на 50 дней. Это вряд ли обрадует автовладельцев, ведь по закону об ОСАГО на ремонт полагается 30 дней. Проблема существует из-за сложностей в расчетах с рядом недружественных стран, поэтому и задерживаются поставки.

В такой ситуации при ремонте могут выручить детали, бывшие в употреблении. Как правило, при ремонте по ОСАГО меняют внешние элементы – капоты, бамперы, двери, крылья. По словам главы РСА Евгения Уфимцева, если на автомобиль поставить не новый бампер, а, к примеру, семилетний, это не повлияет на безопасность транспортного средства. А время проведения ремонта сократит существенно.

– По данным исследования Научного института автомобильного транспорта, время на ремонт можно снизить на 80–90 процентов, если будет позволено использовать бывшие в употреблении запчасти, – рассказал Уфимцев «Российской газете».

В то же время «бэушные» запчасти не должны влиять на безопасность автомобиля. То есть об установке старых тормозов, амортизаторов и вообще элементов ходовой части речи не идет.