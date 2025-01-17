После сделки правоохранителя задержали сотрудники ФСБ.

29-летний экс-сотрудник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков из Омска Михаил Кинчеров признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Правоохранителя судили по нынешнему месту работы, в Архангельске.

По данным следствия, экс-омич предложил супруге подсудимого по делу о наркотиках за 500 тыс. рублей повлиять на приговор через знакомых судей и прокуроров. Однако деньги за «услугу» взять не успел. Сразу после сделки его задержали сотрудники ФСБ.

Экс-правоохранитель признал вину в преступлении. Суд назначил бывшему омичу 2 года 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 50 тыс. рублей и лишение звания «капитан полиции».